Imprese: Intesa Sanpaolo, 15.983 aziende che impiegano 145.196 addetti in filiera pelle

- Nel corso degli ultimi vent’anni i distretti italiani della Filiera della pelle si sono trovati ad affrontare uno scenario in rapida mutazione e una concorrenza sempre più serrata da parte dei paesi emergenti. L’apertura ai mercati esteri è stata necessaria, sia come mercati di sbocco che come mercati di approvvigionamento. E’ quanto si legge nel focus sui percorsi di internazionalizzazione e sulle prospettive dei distretti italiani della filiera della pelle a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. “Per quanto riguarda le catene di fornitura, diversi sono stati i percorsi intrapresi, descriveremo le traiettorie di internazionalizzazione dei distretti italiani più rappresentativi della Filiera della pelle: Calzatura sportiva di Montebelluna, Calzature di Fermo, Calzature della Riviera del Brenta, Calzature di San Mauro Pascoli e Pelletteria e calzature di Firenze. Nella filiera della pelle in Italia – si legge nel report – operano 15.983 imprese che impiegano 145.196 addetti (di cui 68.621 nella pelletteria e 76.577 nella fabbricazione di calzature) e producono un fatturato totale di oltre 29 miliardi di euro". (segue) (Rin)