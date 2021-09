Piemonte: Cirio, ex Embraco vicenda vergognosa, non deve più accadere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito è stato aperto dal gruppo Lega Nord, che ha sottolineato come da un lato al Ministero dello Sviluppo economico non tocchi il ruolo di imprenditore e dall’altro la necessità di mettere in campo tutte le forze possibili per giungere a una soluzione positiva per i lavoratori. Il Pd ha evidenziato la necessità di accantonare le dietrologie per concentrarsi sul presente e individuare un piano per affrontare le attuali criticità, sottolineando che il Ministero dovrebbe cercare e proporre soluzioni, investendo e creando le condizioni affinché esse possano diventare attrattive per gli investitori. Per Fdi il Governo continua a dimostrarsi distante e il fatto che il tavolo del Ministero non sia più stato convocato, ne è un chiaro indizio. I lavoratori, però, non possono essere abbandonati a se stessi. La cassa integrazione – ha sottolineato il M5s – scadrà a dicembre e non c’è tempo da perdere. Una soluzione va trovata al più presto non solo per i lavoratori dell’ex Embraco ma per tutti quelli che rischiano di perdere il lavoro in seguito alla pandemia. Per il M4o l’intervento del Ministero è stato decisamente generico, senza proposte ed elementi concreti per studiare e approfondire la situazione, che pare ormai con poche speranze. I Moderati hanno evidenziato l’esistenza di un problema di comunicazione, se Ministero e Giunta regionale sostengono cose diverse. La Regione, inoltre, non può essere lasciata da sola perché partite come quella dell’ex Embraco richiedono di essere concertate in sede ministeriale. Per il gruppo Monviso la grande incognita cui il Ministero non sa dare risposta è che cosa si preveda per il futuro di 400 lavoratori, che è necessario sostenere e tutelare fino all’avvenuto ricollocamento. Per Luv il caso ex Embraco rappresenta una conseguenza dell’ideologia liberista in una partita in cui il Governo pare essere semplice spettatore e la dimostrazione di un atteggiamento servile verso chi dispone di grandi capitali a discapito di aziende e lavoratori. Cogliendo le sollecitazioni giunte dall’Aula, l’assessore al Lavoro ha invitato l’Assemblea a sottoscrivere un documento per istituire un tavolo interministeriale coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per concertare un piano di salvataggio dei lavoratori ex Embraco. (Rpi)