Reddito cittadinanza: Boccia (Pd), chi vuole referendum vive in una bolla (2)

- "Questi parametri si vedono nel Bes, fanno un salto di qualità con la sintesi del Bil oggi rappresentato in questi studio ed è nostro dovere fare di più, non cancellare misure che hanno aiutato. Le nuove generazioni ci chiedono più diritti e, invece, abbiamo assistito a un dibattito surreale contro il reddito di cittadinanza. Una cosa è migliorarlo, un’altra è cancellarlo come chiedono alcuni. Nel 2021 ci sono stati oltre 150 mila contratti di lavoratori stagionali, è evidente che la domanda è aumentata, e questo va benissimo, ma per ridurre le povertà serve rendere stabile e duratura la domanda di lavoro a tempo indeterminato; cosa che si fa con serietà, così come sta provando a fare il governo, e non con la propaganda. Con questi numeri chi parla di referendum per cancellare il Reddito di cittadinanza vive in una bolla e lontano dai bisogni reali. Speriamo che, anche grazie ai contributi scientifici sulla misurazione della qualità della vita, si riesca a migliorare la qualità del dibattito politico e parlamentare", ha concluso Boccia. (Rin)