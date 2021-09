Sardegna: 844 focolai di Blue tongue, arrivano 2,5 milioni di euro per ristori ad allevatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta è servita a fare chiarezza sui numeri: in Sardegna sono 844 i focolai di Blue tongue individuati, diffusi ormai a macchia di leopardo in tutto il territorio regionale con una netta prevalenza di quelli presenti nelle province di Oristano e Nuoro. Nei Paesi del nuorese si sono registrati quasi la metà dei casi (401 su 844). Secondo i dati forniti dall'Istituto zooprofilattico, il numero dei capi colpiti dal virus è pari a 268.701. Di questi 21.810 hanno manifestato sintomi clinici. Le pecore morte sono invece 1.704. Una situazione diversa rispetto alla prima epidemia di Blue tongue registrata in Sardegna tra il 2001 e il 2003 che interessò centinaia di allevamenti con migliaia di capi abbattuti. "La situazione è preoccupante ma non drammatica - ha detto il commissario dell'Ats Massimo Temussi -, non bisogna però abbassare la guardia perché negli ultimi giorni si è registrato un netto peggioramento. In ogni caso l'Ats può contrastare l'epidemia con i suoi mezzi. Il numero dei veterinari a disposizione, 216 in tutto, è sufficiente per far fronte alle necessità". Temussi ha poi evidenziato, chiamando in causa i servizi dell'assessorato alla Sanità, i ritardi nelle decisioni e una mancanza di monitoraggio continuo da parte dell'Unità di crisi regionale, convocata a marzo e poi rimasta in stand by: "Non ci sono state richieste di misure correttive - ha sottolineato Temussi - sono mancate le verifiche intermedie. Abbiamo ricevuto solo generici richiami per la prosecuzione della profilassi". (segue) (Rsc)