Avellino: Lega, inquietanti risultati indagini su Alto Calore servizi Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati delle indagini della Procura di Avellino sulla gestione amministrativa della società Alto Calore Servizi Spa. sono inquietanti e indicativi di un fallimento annunciato. Sosteniamo da tempo che in questi anni il management aziendale non ha saputo organizzare e offrire servizi efficienti. Un carrozzone che risponde a logiche spartitorie sulle quali la politica è sempre entrata a gamba tesa. Assistiamo all'ennesima dimostrazione che la sinistra ha fallito nella nostra regione. I cittadini irpini sono gli unici che ne pagano e continueranno a pagarne le conseguenze. La trasparenza e l'efficienza devono essere i target principali sui quali lavorare per il futuro. Monitoriamo gli sviluppi e ci auguriamo chiarezza in tempi rapidi". Così in una nota i dirigenti irpini della Lega. (Ren)