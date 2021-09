Sardegna: Mims, voli in continuità territoriale anche dopo stop attività Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi aerei di continuità territoriale da e per la Sardegna, oggi affidati ad Alitalia, non subiranno interruzioni a causa della cessazione delle attività della compagnia il prossimo 15 ottobre. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che stabilisce il regime per garantire che i servizi 'onerati', ossia di continuità territoriale disposti dallo Stato qualora il libero mercato non li assicuri (rotte da Cagliari, Olbia e Alghero, verso Roma Fiumicino e Milano Linate), possano proseguire anche dopo il 15 ottobre. Nelle more della definizione di un nuovo progetto di servizi onerati - sul quale, dopo un fitto confronto, si è peraltro già ottenuta la sostanziale condivisione della Commissione europea - la regione Sardegna può attivare immediatamente la selezione, con rito abbreviato, del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l’isola. Lo comunica una nota del Mims. Infatti, d’intesa con la Commissione europea, sono stati ravvisati nella cessazione delle attività di Alitalia gli estremi della "improvvisa interruzione del servizio", prevista dall’articolo 16 comma 12 del Regolamento (Ce) n. 1008/2008, che legittima la procedura abbreviata di affidamento. La selezione, in linea con le indicazioni di Bruxelles, avverrà applicando il nuovo regime di servizi onerati sul quale, come detto, si sta concludendo il confronto con la Commissione europea. In parallelo verranno completate le attività per l’affidamento a procedura ordinaria dei servizi di volo per la continuità territoriale su un arco temporale pluriennale. Si tratta di un importante risultato, frutto dell’impegno del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme alla regione Sardegna, per garantire la piena connettività dell’isola. (Com)