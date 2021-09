Cinema: Napoli film festival, riparte il 22 settembre nel segno delle anteprime internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli ospiti più attesi della nuova edizione del Napoli film festival, ci sarà Jerzy Skolimowski, a cui viene dedicata una retrospettiva di tre film: il 23 settembre ore 18.30 sarà proiettato il film "Il vergine", vincitore dell'Orso d'oro a Berlino nel 1967; il 26 settembre ore 16.30 "Essential killing" e l'inedito "11 minuti", il 25 settembre ore 18.30. Il regista polacco racconterà la sua idea di cinema, in un incontro con il pubblico napoletano in programma sabato 25 settembre, alle ore 11.30. Cinema francese protagonista nella serata di apertura, quando verrà proiettato "Un autre monde" con Vincent Lindon e Sandrine Kiberlain, alla presenza del regista Stéphane Brizé, in concorso all'ultima Mostra di Venezia. L'evento è organizzato in collaborazione con la rassegna Venezia a Napoli, prevista dal 19 al 24 ottobre. Completano le anteprime internazionali, il film argentino "Piazzolla, la rivoluzione del tango", di Daniel Rosenfeld che verrà proiettato il 25 settembre ore 20.30 e "Dovlatov - I libri invisibili", di Aleksey German Jr., vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino proiettato il 23 settembre ore 20.30). Inoltre sarà presentato in anteprima, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la versione restaurata in 4K del capolavoro - manifesto della Nouvelle Vague, "A bout de Souffle" di Jean-Luc Godard, con il compianto Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg (incontro previsto il 24 settembre ore 20.30), fanno sapere nella nota. (segue) (Ren)