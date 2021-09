Pil: Boccia (Pd), indicatori Bes e Bil diventino vincolanti per politiche pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi investimenti - ha sottolineato Boccia - saranno decisivi e si dovranno poter misurare negli anni con il miglioramento della qualità della vita. Così come la misurazione della qualità dell’ambiente. Da questo punto di vista gli indicatori del benessere equo e sostenibile (Bes) o lo stesso Bil (benessere interno lordo) che prova a fare una sintesi importante di cui stiamo discutendo oggi qui in università, restano punti di riferimento per far sì che la vita e le condizioni sociali prevalgano sempre su un modello di crescita spesso condizionato da inevitabili interessi economici. Nel 2016, con la riforma del Bilancio approvata con oltre l'80 per cento dei voti in Parlamento siamo riusciti ad inserire, nonostante le critiche dei soliti soloni, gli indicatori Bes come allegati al documento di economia e finanza. Oggi, nella società post Covid, dobbiamo avere il coraggio di far diventare gli indicatori della qualità della vita valutabili e vincolanti per le politiche pubbliche". (Com)