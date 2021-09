Abruzzo: si festeggiano i primi 50 anni della Riserva naturale statale "Valle dell'Orfento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reparto Carabinieri Biodiversità, insieme al Parco nazionale della Maiella, festeggiano i primi 50 anni dall'istituzione della Riserva naturale statale "Valle dell'Orfento", avvenuta l'11 settembre 1971. Fu proprio il ministro abruzzese Lorenzo Natali, lo stesso che qualche anno più tardi decretò per la prima volta in Italia il regime di protezione del lupo, a firmare il provvedimento di una delle prime esperienze di conservazione della natura in Italia Una iniziativa portata avanti dall'allora Corpo forestale dello Stato, rivelatasi pioniera, una sfida di un nuovo modello di progresso in un'area che, dopo la grande emigrazione del secondo dopoguerra e il conseguente, rapido decremento delle attività agricole e pastorali di sussistenza che nei secoli precedenti avevano determinato anche profonde trasformazioni del paesaggio, sembrava destinata all'abbandono e all'oblio: 2.606 ettari, uno dei canyon più selvaggi, suggestivi e ricchi di biodiversità dell'Abruzzo, nel comune di Caramanico Terme, sul versante nord-occidentale della Maiella oggi cuore del Parco omonimo. L'istituzione della Riserva ha reso possibile non solo la conservazione di un paesaggio naturalistico senza eguali ma anche la possibilità di fare ricerca scientifica, educazione ambientale e contribuire allo sviluppo socio-economico dell'area: appassionati ed amanti della natura, studenti, ricercatori, anche internazionali, hanno beneficiato in tutti questi anni di un vero e proprio "laboratorio a cielo aperto", contribuendo ad aumentare le conoscenze in campo floristico, faunistico, vegetazionale, geo-morfologico, e dare solidi contributi a tematiche di grande attualità come i cambiamenti climatici. (segue) (Gru)