Terremoto: sottoscritto Contratto istituzionale sviluppo Cratere Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto ad Accumoli, al termine del Tavolo istituzionale convocato e presieduto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il Contratto istituzionale di sviluppo del Cratere Centro Italia, destinato ai territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. E' quanto si legge in una nota dello stesso dicastero. Il Cis sisma ha una dotazione di 160 milioni di euro - 100 provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 60 dalle risorse a disposizione del Commissario straordinario per la ricostruzione - ed è finalizzato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, in modo da assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti. E’ stato approvato un primo elenco di 49 progetti - continua la nota - la cui realizzazione potrà partire immediatamente. Cinque le aree di intervento individuate: Ambiente e risorse naturali; Cultura e turismo; Trasporti e mobilità; Riqualificazione urbana; Infrastrutture sociali. Per altre 84 proposte presentate dalle Regioni interessate, il governo è impegnato a individuare le ulteriori risorse necessarie alla loro realizzazione. (segue) (Com)