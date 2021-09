Elezioni amministrative: Grant e Nappi (Prima Napoli), esclusione lista, ora fiducia nel Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La decisione del Tar è una grave ferita per la democrazia, c'è il tentativo di togliere a migliaia di napoletani il diritto di votare per il cambiamento. Confidiamo che il Consiglio di Stato possa restituire alla città la facoltà di scegliere il proprio futuro. La Lega non si arrende". Così in una nota il segretario regionale della Lega Campania on. le Valentino Grant e il coordinatore cittadino a Napoli Severino Nappi.