Cinema: Napoli film festival, riparte il 22 settembre nel segno delle anteprime internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 22 al 26 settembre il Napoli film festival riparte nel segno delle anteprime internazionali con la ventiduesima edizione che si terrà presso l'Istituto francese di Napoli (via Crispi 86), con la direzione artistica di Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. In programma cinque giorni di proiezioni e incontri con gli autori. "Dopo un anno di stop per la pandemia – dichiara il direttore Violini - torniamo con una edizione di transizione in attesa del pieno ritorno alla normalità, proponendo però un calendario di opere interessanti e dalle tematiche attuali che strizzano l'occhio ad un pubblico che ama il cinema di qualità". Confermato il concorso SchermoNapoli Corti, riservato a 20 cortometraggi realizzati da giovani autori campani o realizzati nel territorio della regione. Tra le opere selezionate molti gli attori noti tra cui Rosaria De Cicco, Andy Luotto, Ludovica Nasti, Gigi Savoia, Antonella Stefanucci e tanti altri. La giuria, composta dal giornalista Antonio Fiore, dalla filmaker Maria Di Razza e dal regista Francesco Prisco, assegnerà il Vesuvio award al regista del miglior corto e una targa per la migliore interpretazione maschile e femminile. Tutte le opere in concorso verranno proiettate dalle 16.30 nella sala Dumas dell'Istituto francese di Napoli, si legge in una nota del Napoli film festival. (segue) (Ren)