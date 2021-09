Reddito cittadinanza: Boccia (Pd), chi vuole referendum vive in una bolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come spesso accade quando si parla di povertà e disagio sociale, una misura che ha aiutato intere famiglie a non cadere nel baratro, come il Reddito di cittadinanza, viene presa in ostaggio dai ben pensanti che lanciano sfide e dibattiti autoreferenziali su Twitter, quasi sempre dal comodo salotto di casa. Poi la vita reale per strada racconta un Paese diverso". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo a Napoli al convegno "Verso il benessere interno lordo" organizzato dall'università Parthenope in collaborazione con la campagna Sbilanciamoci. "Erano 2,5 milioni le persone che ricevevano il Reddito di cittadinanza prima del Covid-19, 3,7 milioni nel picco della pandemia, oggi i destinatari sono 3,2 milioni. In quei 2,5 milioni - ha spiegato - c’erano anche quelle persone che non possono più essere formate e vanno accompagnate alla pensione per evitare che le accompagni la criminalità organizzata. Si può e si deve migliorare separando la parte dei sussidi dall’inserimento nel mondo del lavoro. Ed è nostro dovere salvaguardare e tutelare i figli soprattutto delle famiglie più povere per ridurre a zero la dispersione scolastica". (segue) (Rin)