Sardegna: tratta marittima Cagliari-Civitavecchia, in campo Grendi e Sardinia Ferries

- Potrebbe arrivare dal gruppo Grendi e dalla Sardina Ferries la possibilità per Cagliari di essere nuovamente collegata via mare con Civitavecchia dopo la sospensione della tratta passeggeri, gestita da Tirrenia, avvenuta nei giorni scorsi. Le sue società, riunite in un'associazione temporanea d'imprese hanno fatto pervenire al Ministero una manifestazione d'interesse per la tratta e anche Tirrenia potrebbe tornare in campo. I requisiti stabiliti dal ministero a fine giugno indicavano una frequenza minima trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax distanziati di almeno due giorni e l'utilizzo di traghetti con età non superiore ai 30 anni. Ora si attende una risposta ufficiale, Sardinia Ferries da tempo garantisce alcune rotte negli scali di Golfo Aranci e Porto Torres. Grendi, per bocca del suo amministratore delegato, Antonio Musso, potrebbe garantire collegamenti in tempi brevi. I 20 giorni di preavviso stabiliti, vista l'urgenza, potrebbero essere ridotti. L'abbandono di Tirrenia e la gestione complessiva della vicenda sono stati criticati sia da Fratelli d'Italia con il deputato Salvatore Deidda che ha evidenziato il menefreghismo di questo e dei governo precedenti sulla vicenda. La deputata del gruppo Misto, Emanuela Corda, ex del Movimento cinque stelle, ha invece ricordato le centinaia di milioni di fondi pubblici incamerati da Tirrenia, nonostante i quali la compagnia di Onorato non è stata in grado "di soddisfare i propri debiti, in particolare con le rate di 180 milioni". Critica anche Filt-Cigl: "Ci si è mossi in maniera sparsa e non strutturata - ha detto il segretario regionale, Arnaldo Boeddu -. Se qualcuno ha pensato che lo tsunami si sarebbe fermato con la soppressione dei collegamenti da e per Arbatax, non solo non ha alcun senso della realtà ma, non si è degnato di ascoltare le voci e gli avvertimenti sollevati dalla Cgil". (Rsc)