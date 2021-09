Scuola: Solinas a studenti, siete speranza e volto più bello di Sardegna che si rialza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La speranza della Sardegna che si rialza dopo mesi difficili ha il volto dei quasi 200 mila ragazzi sardi che da oggi tornano a scuola. Di questa Sardegna che guarda al futuro con fiducia siete il volto più bello". Con queste parole il presidente della Regione Christian Solinas si rivolge ai ragazzi che da oggi tornano sui banchi di scuola per affrontare un nuovo anno scolastico che il governatore definisce "di impegno, di studio, di crescita determinante per il vostro futuro". "Vogliamo lasciarci alle spalle i tanti mesi di sacrificio che i ragazzi, i genitori, i docenti, il personale hanno affrontato - ha aggiunto Solinas - per ripartire con una certezza: presto sarà tutto tornato alla normalità, e i nostri ragazzi, non solo nella scuola ma anche nello sport, nel tempo libero, potranno ritrovare quella completa libertà e serenità che sono mancate". "I numeri della pandemia e dei vaccini ci fanno ben sperare che il peggio sia davvero passato - dice il presidente Solinas - ma continuerà il nostro impegno per restituire alla scuola quella sicurezza, quella serenità che essa da sempre trasmette alle generazioni più giovani, come momento fondamentale di formazione e di crescita. Ai nostri ragazzi, alle famiglie, al personale va il mio augurio più sincero e affettuoso di buon lavoro". (Rsc)