Cinema: Napoli film festival, riparte il 22 settembre nel segno delle anteprime internazionali (3)

- Evento di chiusura del Napoli film festival al termine della premiazione dei vincitori del Concorso dei corti sarà sempre un film francese in anteprima, "Sotto le stelle di Parigi", di Claus Drexel con Catherine Frot che racconta di un incontro tra una senzatetto e un bambino extracomunitario che si è perso nelle strade di Parigi (appuntamento fissato il 26 settembre alle ore 18.30), e la proiezione del documentario "Spin Time - Che fatica la democrazia" presentato dall'autrice Sabina Guzzanti il 26 settembre alle ore 20.30. In collaborazione con il Comicon, Festival internazionale della cultura pop, sarà presentato il film "Metamoebius" di Damian Pettigrew, il 22 settembre, evento speciale della mostra Inside Moebius, organizzata presso l'Istituto francese da Paola Damiano, collegata alla mostra in corso al Mann (Moebius - Alla ricerca del Tempo). Omaggio alla Campania è la prima assoluta del documentario "Terra viva" diretto da Nilo Sciarrone che sarà proiettato il 24 settembre ore 18.30, una storia on the road su Luigi Libra alla ricerca dell'ispirazione per il suo nuovo album omonimo. Il film è interpretato, tra gli altri, da Peppino Di Capri, Gianni Parisi, Patrizio Rispo e altri artisti del panorama napoletano. Nella mattinata di sabato 25, alle ore 10, nell'ambito dell'evento Porte aperte - Institut français Naples, sarà proiettato il film di animazione "Josep" realizzato dal disegnatore e regista francese Aurel, dedicato alla memoria di Josep Bartoli, fuggito dalla Spagna all'epoca del franchismo. Pre apertura del festival con l'anteprima del film "Benvenuti in Casa Esposito" di Gianluca Ansanelli con Giovanni Esposito, Antonia Truppo e Francesco Di Leva, alla presenza del regista e del cast, lunedì 20 settembre alle 21 al Metropolitan, e poi al cinema dal 23 settembre con Vision distribution. Così conclude la nota di Napoli film festival. (Ren)