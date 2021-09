Scuola: in Sardegna 192 mila studenti tornano tra i banchi, vaccinato l'89,4 per cento del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 192 mila gli studenti sardi che fra oggi e domani saranno di nuovo sui banchi di scuola per un anno scolastico che inizia fra molte incertezze dovute, manco a dirlo al Covid, e con un obiettivo: quello di evitare le lezioni a distanza che hanno penalizzato gli studenti e, in particolare, quelli più fragili. Da questa mattina in molte scuole isolane ha fatto il suo esordio l'app ministeriale appositamente studiata per verificare chi fra i docenti sia vaccinato senza necessità di mostrare la certificazione verde. Per chi non abbia ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid l'alternativa è il tampone. I dati ufficiali parlano dell'89,4 per cento del personale scolastico sardo che ha ricevuto almeno la prima dose: nel dettaglio, si sono sottoposti alla prima somministrazione il 93,2 per cento dei dirigenti scolastici, il 90,5 per cento dei docenti, il 90,7 per cento dei non docenti, l'86,3 per cento dei supplenti, l'85,5 per cento dei docenti universitari, l'84,8 per cento dei docenti di alta formazione e l'86,1 per cento dei docenti nelle paritarie. Anche il 69 per cento degli studenti risulta vaccinato anche se per loro non c'è obbligo di esibire la certificazione verde. Sul fronte tamponi, sono i Cobas a chiedere a gran voce l'uso di tamponi salivari da utilizzare anche sul personale vaccinato. Sull'inizio del nuovo anno scolastico grava anche lo sciopero, indetto per domani, del sindacato Anief. Stando alle informazioni della direzione scolastica regionale, risultano coperte la stragrande maggioranza delle cattedre. (Rsc)