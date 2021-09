Elezioni amministrative: domani presentazione liste "Napoli capitale" con Maresca e Rivellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, Enzo Rivellini e Catello Maresca presenteranno le liste di Napoli capitale alle prossime elezioni amministrative a piazza Municipio alle ore 11. "La scelta di presentare le liste davanti palazzo San Giacomo è un chiaro segnale alla fallimentare giunta de Magistris e a tutta la sinistra, che dopo trent'anni di disastri può solo chiedere scusa e farsi da parte. Napoli può risollevarsi, ma per farlo dovrà contare sulla determinazione di uomini e donne pronti a ridare alla città e ai napoletani la dignità che meritano, Napoli capitale è l'unica lista ad avere queste caratteristiche. Con il centrodestra alla guida di palazzo San Giacomo possono costruirsi i margini per risalire la china e fare di Napoli e del Sud il traino della ripartenza post pandemia. Attraverso un linguaggio nuovo, nuove argomentazioni e nuove visioni, con Catello Maresca vogliamo costruire una Napoli senza 'cappello in mano', ma fiera ed orgogliosa della sua storia, delle sue ricchezze e della sua vitalità. Napoli capitale al fianco di Catello Maresca per amore della città. E ribadiamo che l'unico collante che ci tiene insieme, donne e uomini di diversa estrazione politica e ideologica, è l'amore per Napoli". Così Enzo Rivellini, presidente di Napoli capitale. (Ren)