Napoli 2021: Furore (M5s), in sinergia con Manfredi lavoreremo per una città moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli ha bisogno di diventare una città moderna all'altezza delle altre capitali europee. Il Movimento 5 stelle sta attivando tutta la filiera istituzionale al fianco del candidato sindaco, Gaetano Manfredi, affinché tutti insieme si possa lavorare per il futuro di questa città. Da Bruxelles arriva un monito importante: possiamo ridurre le differenze tra il Sud Europa e il Nord Europa". Così l'europarlamentare del Movimento 5 stelle, Mario Furore. "Bisogna imparare a spendere i soldi europei - prosegue - saper gestire i fondi destinati all'innovazione e alle nuove tecnologie. E poi trasporti, turismo, le grandi sfide dal punto di vista della green economy e dell'ambiente. Bisogna dare ai giovani una opportunità concreta attingendo ai fondi europei a gestione diretta per consentirgli di mettersi in gioco, reinventarsi, creare nuove prospettive e sviluppare idee innovative anche nel campo imprenditoriale. I programmi finanziati dalla Commissione europea danno la possibilità ai ragazzi di avere nuovi spunti, anche attraverso nuove figure professionali come potrebbe essere quella dell'euro progettista; figura fondamentale anche per la riorganizzazione e modernizzazione della macchina amministrativa, una delle priorità di cui ha bisogno Napoli. Per fare tutto questo, è necessario avere una piena sinergia e cooperazione in tutta la filiera istituzionale; sinergia che la figura di Gaetano Manfredi è riuscito a costruire e coniugare egregiamente". "Con lui - conclude Furore - le sfide che arrivano da Bruxelles le porteremo avanti qui a Napoli per il bene del Sud Europa".(Ren)