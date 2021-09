Salerno: "Palco d'autore", al via il 19 settembre la seconda edizione del contest musicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tutto pronto per la seconda edizione di "Palco d'autore" che vedrà protagonisti artisti da tutta Italia, dopo il boom di iscrizioni con 412 iscritti che hanno presentato un loro brano e videoclip per partecipare al contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, ideato da Tino Coppola ed organizzato dalla "Bit e sound music". La prima edizione si è svolta all'Arena del Mare di Salerno lo scorso anno, è stato il primo concorso live nazionale dopo il lockdown, riscuotendo interesse sia del pubblico che degli stessi artisti. La selezione è stata molto difficile e sofferta per il record di iscrizioni e la loro qualità artistica, dopo aver ascoltato circa 500 brani il direttore artistico Tino Coppola ha ufficializzato i venti artisti che si esibiranno il 19 settembre nella finale nazionale di "Palco d'autore" nell'area concerti della "Tana del Blasco" a Salerno, che saranno in ordine alfabetico: Gaia Bianco, Cabrio, Pietro Daniele, Dual J, Asya Fierro, Rebecca Fornelli, Milena Gaudioso, Miriam James, Alessandro Lucca, Ramen, Monica Rispoli, Ivan Romano, Silvano Santacroce, Saporito 361, SaVma, Selekim, Sandro Sottile, Taverna Umberto I, Benedetta Tirri, Yami, si legge in una nota. La serata sarà condotta anche quest'anno da Claudio Gambaro (Radio Sanremo) speaker radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena cantautorale italiana e vedrà anche ospiti a sorpresa sul palco, oltre ad una giuria selezionata che decreterà i vincitori del "Premio Musica e parole". Nel villaggio musicale che si realizzerà per l'occasione ci saranno le telecamere di Artecultura tv, con interviste, backstage e riprese dell'intero evento che sarà trasmesso in differita. L'inizio della serata è alle ore 21 con ingresso libero, posti a sedere assegnati e accesso alla ristorazione interna della struttura (è consigliata la prenotazione). Così una nota degli Uffici di Palco d'autore. (Ren)