Civitavecchia: Battilocchio (FI), porto Core sia priorità per governo

- Domani sarà un "giorno molto importante per Civitavecchia ed il Lazio: si terrà infatti l'incontrò finale, di una serie di tre, tra una delegazione della Commissione Ue e una delegazione del ministero delle Infrastrutture italiano con l'obiettivo di definire i nuovi corridoi infrastrutturali europei in Italia. È la revisione della mappa dei Ten-T che Civitavecchia attende da anni: pur essendo un hub fondamentale a livello internazionale, tra i primi al mondo per traffico crocieristico, il porto di Roma Capitale, il nostro è l'unico porto italiano ad essere rimasto fuori nel riconoscimento dello status di porto 'Core' della Ue". Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Civitavecchia. "Per quanto riguarda il territorio di Civitavecchia e dell'intera regione Lazio - aggiunge - la riunione di domani è un passaggio decisivo. Fallire questo obiettivo, dopo anni di lavoro, significherebbe destinare un intero sistema economico ed occupazionale potenzialmente in grande espansione, verso il baratro, precludendogli tra le altre cose l'opportunità di accedere alle risorse previste dai bandi del programma euroepo Connecting Europe Facility, sul quale sono stati stanziati oltre 36 miliardi nella programmazione 2021-2027. Domani si gioca questa partita fondamentale. Fallire questo obiettivo significa prendersi la responsabilità di condizionare negativamente le sorti del Lazio. In rappresentanza del territorio chiedo quindi al governo - conclude Battilocchio - di mettere in cima alle priorità dell'incontro di domani, come primo punto, l'inserimento nella rete core del porto di Civitavecchia. E' l'unico modo che abbiamo per recuperare un gap che ci penalizza da ormai quasi un decennio e dare piena dignità al sistema portuale della Capitale e del Lazio". (Com)