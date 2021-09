Molise: Iorio (Fd'I), Piano operativo sanitario di Toma incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale ed ex presidente della regione Molise, Michele Iorio, di Fratelli d'Italia, diffida "tutti gli organismi deputati ad attuare il Piano operativo sanitario, firmato da Donato Toma, che è chiaramente incostituzionale. Con questo atto - si legge in una nota - gli ospedali di Isernia e Termoli hanno il destino segnato. I tagli decisi dal governatore per il Veneziale e il San Timoteo incidono pesantemente sulle funzioni delle strutture ospedaliere. L'ospedale di Isernia è destinato ad un lento declino. Quello di Termoli sarà assorbito dall'assurda politica che passa attraverso l'accordo con l'ospedale di Vasto, anzi di San Salvo, di prossima apertura". Per Iorio, "firmare un Pos del genere equivale al tradimento politico non solo degli elettori, ma anche del Consiglio regionale che nell'ultimo periodo gli ha rinnovato la fiducia. Tutti i partiti dovrebbero fare un'analisi accurata sulla situazione che il Molise sta vivendo. I cittadini si sentono indifesi mentre la politica dei tagli continua inesorabile. Mi auguro che il Covid, assente del tutto nel Pos di Toma, non faccia sentire i suoi effetti in autunno e non si riproponga più il dramma vissuto qualche mese fa. Oggi Toma gira gli ospedali pubblici molisani come se in tre anni lui avesse vissuto all'estero. Annuncia mirabilie per il futuro e invece, l'unica cosa certa è il suo scarso interesse al dialogo e alla condivisione. Occorre reagire in maniera forte - conclude Toma - per portare il Piano operativo sanitario nell'alveo coincidente con l'interesse del Molise, senza fare sconti a nessuno, ma garantendo il diritto alla salute dei cittadini". (Gru)