Napoli: scoperte 2 fabbriche clandestine, 4 denunce (2)

- Nell'ambito di un secondo intervento, i finanzieri hanno notato un uomo, nei pressi del quartiere di Fuorigrotta a Napoli, uscire da un edificio con in mano grandi buste di cellophane contenenti capi d'abbigliamento privi del regolare marchio. Da ulteriori sviluppi, i militari hanno scoperto un opificio dedito alla contraffazione di 4000 capi d'abbigliamento pronti per essere venduti. Denunciato il responsabile 35enne per ricettazione e contraffazione. (Ren)