Napoli: controlli Polizia su mezzi di soccorso, sequestrata ambulanza

- E' stata sequestrata un'ambulanza risultata sprovvista di copertura assicurativa a Napoli, a seguito di controlli effettuati dalla polizia locale. E' l'esito dei controlli della polizia di Napoli effettuati da alcuni agenti appartenenti all'unità operativa Vomero che hanno intercettato la vettura presso il presidio ospedaliero "Policlinico", sito in via Pansini. Si è, dunque, proceduto ad elevare la sanzione amministrativa al conducente ed a porre il veicolo sotto sequestro amministrativo. Controlli anche per la repressione della sosta "selvaggia" in diverse zone del territorio, in particolare in via San Giacomo dei Capri dove, grazie anche all'ausilio dei carri attrezzi, sono stati rimossi 19 veicoli che ostacolavano la circolazione veicolare e pedonale, sono stati elevati 10 verbali direttamente contestati e notificati ai trasgressori ed altri 43 per diverse modalità di violazioni al Cds. (Ren)