- Il Pd candida "chiunque, anche se non è di Siena" come il segretario del partito Enrico Letta, mentre "noi abbiamo candidato unna partita Iva di Siena". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio elettorale a Chianciano Terme. "Letta, sicuro di vincere, ha detto 'se io perdo torno a Parigi'. Mi date una mano a farlo tornare a Parigi?", ha concluso Salvini. (Rin)