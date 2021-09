Campania: Lega, attacchi di De Luca a Salvini solo becera campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovi attacchi strumentali di De Luca alla Lega. In piena campagna elettorale il presidente prosegue con una becera propaganda e non perde occasione per stoccate ai leader nazionali ed in particolare a Matteo Salvini, segno evidente di preoccupazione, soprattutto per le amministrative a Caserta, dove il nostro candidato Gianpiero Zinzi macina consensi e aggrega soggetti con idee, proposte, soluzioni e con un ritrovato entusiasmo per i casertani, ormai assopiti da una sinistra sterile e autoreferenziale. Il presidente pensi piuttosto alla riapertura delle scuole, al piano trasporti, alle continue inefficienze dell'Eav, a una programmazione di spesa seria dei fondi pubblici e ai rifiuti che attanagliano l'area metropolitana di Napoli". Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, Valentino Grant, e i colleghi parlamentari campani. (Ren)