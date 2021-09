Calabria: de Magistris, Scopelliti smantellava la sanità regionale e Occhiuto applaudiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha continuato: "E oggi - a distanza di 11 anni, a causa di questo disastro doloso trasversale, iniziato dal centrodestra e proseguito dal centrosinistra, che tenta invano di pulirsi la faccia candidando la dottoressa Bruni - con una sanità pubblica inesistente, che paga 320 miloni di euro alle altre regioni d'Italia, complice anche la pandemia, non ci sono più medici e infermieri. Ovunque, sia nell'Alto Jonio Cosentino, sia più a sud, nella vasta area urbana e rurale del Reggino, a causa delle graduatorie delle Asp bloccate non scattano nuove assunzioni". Dunque ha aggiunto: "In questi giorni una nuova denuncia arriva dallo Smi, sindacato dei medici italiani, sullo stato di crisi del 118 nella Sibaritide. Ci sono pochissimi medici in servizio nelle postazioni di Pronto Soccorso di molti centri dello Jonio cosentino, tra Corigliano Rossano, Cassano, Cariati, Trebisacce. Proprio il Pronto soccorso dell'ospedale "Guido Campagna" della ex Corigliano Calabro a fine agosto era stato chiuso perché un medico era risultato positivo al covid". (segue) (Ren)