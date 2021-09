Amministrative: domani Boccia (Pd) a Napoli e Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, sarà in Campania per una serie di iniziative sul territorio. In particolare, domani mattina alle 10.30 sarà a Napoli al Convegno "Verso il Benessere Interno Lordo" (Villa Doria d'Angri, via Petrarca 80) organizzato dall'università Parthenope di Napoli, in collaborazione con la campagna Sbilanciamoci. Alle 17 sarà alla sede Giffas (Via Coroglio 10/B) con il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; alle 18.30 sarà a Melito di Napoli con Dominique Pellecchia, candidata sindaca (Sede PD, Via Lavinaio); alle 20, infine, sarà ad Afragola (Via Sanfelice 12) con il candidato sindaco Antonio Iazzetta. (Ren)