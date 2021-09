Amministrative: Boccia (Pd), destra si batte con lavoro di squadra e unità centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora c’è solo da essere presenti con le nostre idee e i nostri valori nei 1.304 Comuni che vanno al voto. Al Partito democratico è chiesto un impegno supplementare per il Paese: l’impegno di chi costruisce l’unità delle forze progressiste e riformiste. La destra si batte con il lavoro di squadra e l’unità centrosinistra". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla Direzione nazionale del partito. "Dei 118 Comuni con il doppio turno che vanno al voto il 3 e 4 ottobre, il centrosinistra è unito ovunque ed è alleato con il M5s in 34 città. Rispetto a due anni fa sembra una rivoluzione. Nelle altre 46 città il centrosinistra è unito ma senza l’alleanza e dobbiamo fare una campagna elettorale porta a porta per vincere anche per loro, così come nelle 25 città in cui siamo soli e il M5s non ha presentato la propria lista. Alla fine - ha concluso Boccia - tocca al Pd costruire l’alternativa alle tre destre che si mettono insieme solo per amministrare, anche se si detestano. Dopo queste amministrative sarà ancora più chiaro a tutti che uniti a sinistra si vince e si dà una prospettiva alle città e al Paese". (Rin)