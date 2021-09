Sardegna: addio al collegamento navale Cagliari-Civitavecchia, ieri la partenza dell'ultimo traghetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari dice addio ai collegamenti navali con Civitavecchia. La nave di linea che faceva la spola fra una riva e l'altra del Tirreno ha lasciato il porto sardo alle 20 di ieri. Un evento storico, dal momento che la linea è stata istituita un secolo fa. La tratta, operata da Tirrenia, non è giudicata remunerativa e i due anziani traghetti (per entrambi 40 anni di operatività) in servizio fino a ieri, la Moby Dada e la Moby Zaza, saranno destinate ad altre tratte. L'ultima parola spetta al governo che potrebbe affidare con procedura d'urgenza il servizio, dal momento che è scaduta la vecchia convenzione e che la stessa non è prorogabile. I vari bandi varati dal ministero dei Trasporti non sono andati a buon fine: quello della scorsa primavera è andato deserto, e senza successo si sono rivelate altre due procedure pubbliche dal momento che nessuna compagnia ha manifestato interesse. Anche i 17 milioni di euro messi sul piatto dal ministero non sono, evidentemente, stati sufficienti per attirare le compagnie di navigazione. Nel porto di Cagliari continuerà ad approdare il traghetto Grimaldi che serve la linea Cagliari-Napoli-Palermo, ma la compagnia non sembra intenzionata ad acquisire la rotta per Civitavecchia. Diversa la situazione nel nord Sardegna dove continueranno ad operare Grimaldi, Tirrenia e Grandi Navi Veloci. (Rsc)