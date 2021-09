Sanità: Sicilia in zona gialla per altri 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell'8 settembre 2021, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, per la Sicilia, la proroga dell'ordinanza del 27 agosto 2021 per ulteriori 15 giorni, ferma restando la possibilità di nuova classificazione. La Sicilia resta quindi in zona gialla. Lo rende noto il sito del ministero della Salute. Complessivamente, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 13 settembre 2021 è la seguente: area rossa (nessuna Regione e Provincia autonoma); area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma); area gialla (Regione Sicilia); area bianca (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto).(Rin)