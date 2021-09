Covid: Piemonte, concerto dell'orchestra Rai in omaggio a operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dedicato a tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati nella lotta contro la pandemia da Covid-19 il concerto “Musica insieme” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Rai e il suo Centro di produzione TV di Torino, in programma giovedì 16 settembre alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. La serata, a inviti, è anche trasmessa in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura. Un gesto di ringraziamento rivolto agli operatori sanitari per il loro strenuo impegno in una situazione di emergenza costante e drammatica, specie per il territorio piemontese, tra i più colpiti in particolare nelle fasi iniziali della pandemia. Protagonista il Direttore ospite principale dell’Orchestra Rai Robert Trevino: 37 anni, di origini messicane ma cresciuto a Fort Worth, in Texas. Si è imposto all’attenzione internazionale con il trionfo al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 2013, sostituendo Vassily Sinaisky sul podio del Don Carlo di Giuseppe Verdi. Da allora è invitato regolarmente dalle più prestigiose orchestre in America – dalla Cincinnati Symphony alla Philadelphia Orchestra – e all’estero – dai Münchner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra. Cresciuto sotto l’egida di Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa, ha sviluppato una particolare sensibilità per il repertorio mitteleuropeo. Attualmente è Direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e Consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmö. Con l’Orchestra Rai, della quale è recentemente stato nominato Direttore ospite principale, sarà protagonista di una tournée in Germania alla fine del mese di ottobre. (segue) (Rpi)