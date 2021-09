Covid: Piemonte, concerto dell'orchestra Rai in omaggio a operatori sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il concerto “Musica insieme” dedicato agli operatori sanitari propone due celebri pagine dal repertorio operistico italiano: la Sinfonia da La forza del destino di Verdi e l’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Completano il programma della serata i Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, scritti nel 1874 e proposti nell’orchestrazione del 1922 realizzata da Maurice Ravel. L’occasione di una visita alla mostra postuma di disegni dell’amico architetto Viktor Hartmann fornì a Musorgskij lo spunto per una suite di pezzi pianistici di potente fantasia che, fra una Promenade e l’altra nelle sale dell’esposizione, descrive dieci quadri dietro cui si celano altrettanti stati d’animo. Ravel, sul quale la musica russa e in particolare quella di Musorgskij esercitò una grande attrattiva, fu talmente conquistato dal fascino dei Quadri che ne realizzò una versione orchestrale divenuta celebre per la sua ricchezza coloristica. (Rpi)