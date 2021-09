Napoli: Laboccetta, Maresca perde 4 liste, disastro annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben 4 liste del Dottor Maresca sono miseramente affondate e difficilmente saranno riportate in superficie. Un disastro figlio di grave inesperienza e dilettantismo. Ancora una volta, purtroppo, il centrodestra a Napoli ha fatto una scelta sbagliata. Una tristezza infinita. La Politica per il momento resta ancora in esilio. Per fortuna esistono ancora sani e forti rifugi culturali dai quali poter ripartire. Ritroviamoci presto al Centro Studi Pietro Golia per una riflessione seria, positiva e di visione." Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, gia Deputato, attuale Presidente di Polo Sud. (Ren)