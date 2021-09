Piemonte: scuola, prima campanella per 567 mila studenti, anno scorso erano 4.298 in più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni paritarie funzionanti sono state complessivamente 695, di cui 508 scuole dell’infanzia (pari al 73% del totale) con un totale di 52.487 alunni, dato in calo rispetto all’anno scolastico precedente con 2440 di studenti in meno. Per l’assessore all’Istruzione, un Piemonte senza bambini è il drammatico riflesso di una Nazione che ogni anno registra un minimo storico di nascite dall’unità d’Italia. I dati che si leggono vanno interpretati come un grido d’allarme a cui un Governo non può più far attendere delle risposte: la denatalità e lo squilibrio demografico rappresentano una delle prime grandi emergenze da affrontare immediatamente. Per l’assessore regionale la politica ha il dovere di compiere uno sforzo maggiore e garantire le condizioni per potersi creare una famiglia attraverso politiche integrate tra loro, riportando al centro il ruolo dei genitori, con strategie mirate per i giovani e rivolte all’occupazione femminile, con servizi strutturati per non vincolare più una donna a dover ancora scegliere tra carriera e famiglia. In Regione si stanno muovendo i primi passi che iniziano a tracciare una strada più articolata, grazie ad una prima misura sperimentale varata nell'estate, che permette di estendere gli orari per gli asili nido (a titolarità comunale) in base alle richieste e senza costi aggiuntivi. Un provvedimento promosso sia per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ma anche in favore dell’occupazione femminile. In conclusione, l’assessore richiama con forza la necessità di un cambio di passo per mettere in campo un’operazione più ampia in grado di restituire fiducia nel futuro, iniziando proprio dalle famiglie e dai giovani. (Rpi)