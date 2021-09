Vaccino: Bassetti, Green pass salva la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green pass "è lo strumento che abbiamo perché le persone si vaccinino" e "abbassa di molto il rischio di contagiarsi. Il Green pass è stato introdotto per arrivare ad una copertura vaccinale il più alta passibile". Lo ha detto Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" su Rete4. "Il vaccino non uno strumento per ridurre i contagi, ma per salvare la vita", ha puntualizzato.(Rin)