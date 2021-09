Covid: International summit, Icardi a Roma per illustrare cure domiciliari Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle Usca, l’assessore ha detto che si sono dimostrate un elemento virtuoso e che la Regione conta in qualche modo di preservarle anche dopo l’emergenza, a supporto della nuova organizzazione della Medicina territoriale prevista dalla legge regionale varata quest’anno dal Piemonte sull’esperienza della pandemia. Oggi in Piemonte sono operanti 90 Usca, con 621 medici e 197 fra infermieri e altro personale sanitario (medici di Distretto,oss, assistenti sociali, psicologi). Nei 6 mesi di attività da novembre 2020 ad aprile 2021 (picco della seconda ondata pandemica), le Usca piemontesi hanno preso in carico circa 48.000 pazienti e, di questi, 3.700 sono stati gli assistiti nelle residenze per anziani. Nel solo mese di marzo 2021 sono stati 10.621 i pazienti presi in carico dalle Usca con una media di 3.500 pazienti per ogni settimana costantemente in carico e seguiti a domicilio. Un dato interessante riguarda poi i pazienti curati a casa anche quando le condizioni cliniche hanno richiesto l’ossigenoterapia: circa 2.800 pazienti a marzo, quindi, uno su quattro, con fornitura immediata di ossigenoterapia. In conclusione, l’assessore ha sostenuto che il compito della politica è di fornire ai medici in trincea sul territorio ogni strumento possibile per curare al meglio i loro pazienti. E’ molto importante poter gestire a domicilio la maggior parte dei pazienti, per evitare così di congestionare gli ospedali rendendoli inaccessibili alle altre patologie. Secondo l’assessore, occorre fare in modo che nessuna strada, legalmente praticabile, sia preclusa ai medici che hanno il dovere e sono liberi di curare i pazienti con le terapie che ritengono più appropriate, in scienza e coscienza. (Rpi)