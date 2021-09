Energia: Ruffino (CI), no a deposito nucleare nazionale a Carmagnola e Mazzè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sogin Spa "ha deciso di dare finalmente risposte alle osservazioni presentate dal territorio piemontese, sulla sede unica del deposito nazionale di scorie nucleari, attraverso un incontro di una sola ora che si svolgerà il 15 novembre". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Il mio timore - osserva - come del resto quello degli amministratori interessati, è che questa modalità e cioè un breve incontro di un'oretta, sia più che altro una semplice e dovuta formalità rispetto ad una scelta già avvenuta, della quale i territori non sono stati informati". Per Ruffino "da deputata e amministratrice locale mi auguro che non sia così. Carmagnola e Mazzè, con le loro splendide campagne, ricche di colture tipiche e di alta specializzazione, sono aree totalmente inidonee ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. Da tempo mi batto per salvaguardare tutta l'area dalla costruzione di un sito che avrebbe un impatto devastante in termini ambientali, ma anche economici e sociali a partire dall'importante distretto agricolo. Mi auguro - conclude - che il ministro Cingolani, si esprima presto sul tema". (Com)