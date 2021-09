Sardegna: Sanac di Macchiareddu a rischio chiusura, Regione a Giorgetti, scongiurare il fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento di Sanac di Macchiareddu rischia il fermo e i 70 dipendenti che ci lavorano la Cassa integrazione. L'allarme arriva dall'assessore dall'assessore regionale all'Industria, Anita Pili, che rivolge un appello al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per scongiurare quest'eventualità. "A seguito della difficile e delicata situazione creatasi nella Società Sanac in amministrazione straordinaria (As), principale fornitrice di materiale refrattario per l'acciaieria ex Ilav, ora Acciaierie d'Italia per l'ingresso dello Stato attraverso la Società Invitalia, considerato - scrive l'assessore Pili - che Acciaierie d'Italia non effettua alcun ordinativo dal mese di giugno, richiedo un incontro urgente finalizzato a scongiurare il rischio di fermo dello stabilimento. Preoccupa, prosegue l'assessora, la possibile messa in cassa integrazione per i 70 lavoratori diretti, ai quali si aggiungono i 30 dell'indotto". "Considerando che tale situazione si verifica in un contesto di profonda crisi del comparto industriale del territorio, auspico - ha concluso l'assessore Pili al ministro - un cortese e sollecito riscontro". La situazione di crisi è stata illustrata all'esponente della Giunta regionale dai sindacati, convocati dall'assessore per esaminare le azioni da intraprendere per salvaguardare la produzione e i posti di lavoro. (Rsc)