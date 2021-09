Salerno: Tofalo (M5s), con Barone per un nuovo percorso istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha detto Luigi Di Maio, domenica a Salerno: bisogna votare chi saprà gestire in maniera proficua i fondi che arriveranno dall'Europa e dal governo centrale da buon padre di famiglia, anzi, da buona madre di famiglia. Ecco perché qui abbiamo scelto Elisabetta Barone, tracciando un percorso nuovo, innovativo, semplice e concreto. Ecco perché abbiamo lavorato tanto per costruire la nostra coalizione, il nostro programma. Stiamo già pensando al giorno dopo alle amministrative, quando bisognerà prendere le redini e guidare con responsabilità la città". Lo ha spiegato in una nota il deputato salernitano Angelo Tofalo: "In questi giorni stiamo incontrando i cittadini, parliamo del nostro programma, incontriamo i nostri rappresentati istituzionali del governo e nel contempo siamo pronti ad assumerci l'onore e l'onore di governare una città come Salerno che necessità di aria nuova, pulita ma soprattutto di futuro e sviluppo, di valorizzare le nostre eccellenze. Le polemiche, gli scontri e le battute non ci interessano più. Ci siamo candidati per offrire un'alternativa reale, concreta e con responsabilità fin da ora dobbiamo essere in grado di dare risposte ai cittadini. Ecco perché siamo diversi da tutti gli altri, ecco perché abbiamo scelto con convinzione Elisabetta Barone".(Ren)