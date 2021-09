Sanità: Cammarano, bene potenziamento Ruggi Salerno, ma ora De Luca si concentri su aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto di ampliamento del Ruggi di Salerno, illustrato dal governatore De Luca, è sicuramente necessario in una provincia duramente provata da un'atavica carenza di servizi sanitari già prima dell'emergenza Covid. Ma la Regione Campania ora dovrà concentrare ogni risorsa utile per ampliare l'offerta assistenziale nelle aree interne della Campania, a partire proprio da quelle che ricadono nel territorio del Salernitano, dal Cilento al Vallo di Diano all'agro nocerino Sarnese, senza dimenticare l'Irpinia, il Sannio e l'Alto Casertano. Aree servite da troppo tempo da strutture alle prese con criticità croniche, con carenza di personale medico e infermieristico, che si riverberano in maniera significativa sugli indici epidemiologici e demografici. Parliamo di territori con aspettative di vita ben al di sotto delle medie nazionali ed europee, con mortalità a 5 anni dalla diagnosi di cancro, dove il soccorso in emergenza, già viziato da una viabilità assolutamente inadatta alle esigenze del territorio, è stato affidato per anni a varie onlus locali, con procedure occasionali ed estemporanee, per periodi anche molto brevi". Così il consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano. (segue) (Ren)