Napoli 2021: "Azzurri per Napoli", oggi presentazione lista con Manfredi

- Oggi, lunedì 13 settembre alle ore 17.30, si terrà la presentazione dei candidati “Azzurri per Napoli” all’Istituto Denza di Via Coroglio. Nella storica location del Collegio Denza, gestito dai padri Barnabiti, si terrà la presentazione di tutti i candidati della lista “Azzurri per Napoli”, a supporto del candidato sindaco Gaetano Manfredi. Proprio quest’ultimo, il prof. Gaetano Manfredi, sarà presente alla presentazione ed aprirà i lavori. Saranno presenti, inoltre: gli On. Giuseppe Gargani, e l’On. Pietro Mastranzo, dei Popolari; la Senatrice Graziella Pagano, e la dott.ssa Barbara Preziosi, di Napoli Viva; Massimo Taglialatela, di Napoli Europea. Di Azzurri per Napoli, ci sarà il dott. Riccardo Monti, l’avv. Gaetano Brancaccio, e la capolista la prof. Marilù Ferrara. Coordinerà i lavori, il dott. Stanislao Lanzotti. (Ren)