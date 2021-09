Sardegna: Bellanova, al lavoro per risolvere criticità su voli e collegamenti marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità territoriale "è un diritto dei cittadini e delle comunità. Come Ministero siamo al lavoro per risolvere le criticità sia per quanto riguarda i collegamenti marittimi da e per Cagliari che per il traporto aereo. Ovviamente l'obiettivo è uno solo: nessuna interruzione di servizio". Lo afferma in una nota la viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "Circa i collegamenti aerei - prosegue - con la cessazione delle attività di volo da parte di Alitalia e di conseguenza dei servizi aerei sulle rotte da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fco e Milano Linate, per impedire interruzioni che paralizzerebbero la mobilità da e verso l'isola, il ministero e la regione Sardegna (cui è ricondotta la competenza in materia di continuità territoriale sarda) si sono tempestivamente attivati. Dopo aver ravvisato gli estremi della 'improvvisa interruzione del servizio' prevista dall'articolo 16, comma 12 del Regolamento (Ce) n. 1008/2008, stiamo predisponendo, di intesa con Bruxelles, una selezione per un periodo-ponte di sette mesi, in attesa che venga varato il nuovo regime per gli oneri di servizio pubblico". Bellanova quindi aggiunge: "Allo stesso modo siamo al lavoro per garantire il trasporto marittimo". (Com)