Covid: International summit, Icardi a Roma per illustrare cure domiciliari Piemonte (2)

- Proprio dal Dirmei, il 6 novembre 2020, è scaturita la prima edizione del “Protocollo per la presa in di carico dei pazienti Covid-19 a domicilio da parte delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”, con l’obiettivo di gestire i pazienti a casa in stretta collaborazione e sinergia tra medici di assistenza primaria, medici Usca, servizi domiciliari dei Distretti e con una presa in cura tempestiva, all’esordio dei sintomi, con l’applicazione condivisa tra i medici di procedure diagnostiche e terapeutiche individualizzate sul paziente. Il documento è stato sottoscritto da Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, Dipartimento interaziendale regionale malattie ed emergenze infettive (Dirmei), Unità di crisi covid-19 regionale, Prefettura di Torino (anche per le altre prefetture del Piemonte), tutte le Aziende sanitarie locali, le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e gli Ordini professionali. L’edizione più recente del Protocollo, la numero 5, è del 26 marzo 2021 e contiene le indicazioni in merito all’impiego degli anticorpi monoclonali, indicando criteri di arruolamento, sedi e moduli di segnalazione. Parallelamente, la Regione Piemonte ha prodotto provvedimenti organizzativi di supporto, come per esempio la prescrivibilità dell'ossigeno e la sua consegna al domicilio del malato entro 2 ore dalla richiesta, tutto governato e monitorato dal Servizio farmaceutico regionale, e le istruzioni di gestione dell'ambiente domestico (igiene, areazione), con consigli su nutrizione, mobilizzazione e postura del malato. (segue) (Rpi)