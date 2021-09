Napoli: Fd'I, sicurezza e lavoro per la nostra città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio sostegno a Fratelli d'Italia nasce dal presupposto di rilanciare i contenuti della destra sociale - ha evidenziato Ronghi - e dall'esigenza di concretizzarli in atti politici e amministrativi per raggiungere gli obiettivi del lavoro, della sicurezza, del coinvolgimento dei giovani nel futuro di Napoli". "Siamo in campo per confermare l'impegno di Fd'I per Napoli – ha evidenziato Schifone - puntando sulla sicurezza e sullo sviluppo turistico affinché la nostra città possa dare una svolta ai decenni di malgoverno del centrosinistra e rinascere dai valori e dai progetti della destra". Le dirigenti nazionali Gabriella Peluso e Carmela Rescigno, hanno rimarcato il forte impegno di Fd'I per la città di Napoli. "E' ferma la nostra volontà di diventare punto di riferimento della società napoletana mantenendo saldamente a destra la nostra identità e la nostra azione politica e, da oggi, con la nomina di Sergio Rastrelli a responsabile cittadino del partito a Napoli, essa sarà ancora più forte", ha rimarcato Peluso. "Fd'I è sempre più attraente ed aggregante e, a maggior ragione, deve mantenere saldamente a destra la propria visione e strategia politica per radicarsi e vincere a Napoli e negli altri Comuni al voto", ha evidenziato Rescigno, candidata sindaco di Fd'I nella città di Camposano. (Ren)