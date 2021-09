Covid: International summit, Icardi a Roma per illustrare cure domiciliari Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperienza delle cure domiciliari in Piemonte è stata illustrata questa mattina dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, nel corso dell’International Covid Summit, in svolgimento nelle aule del Senato a Roma. Il convegno chiama a raccolta per tre giorni medici e esperti da tutto il mondo per confrontarsi sulle diverse terapie contro il Covid-19 praticate a domicilio dei pazienti. Il Piemonte è stata l’unica Regione italiana invitata ad intervenire, grazie al protocollo di cure domiciliari attivato sul proprio territorio. In particolare, l’assessore ha riferito l’esito dell’esperienza di gestione territoriale del Covid-19 durante la prima ondata di infezione, tra marzo e aprile 2020, nel Distretto di Acqui Terme e Ovada, realtà caratterizzata da una consolidata integrazione ospedale-territorio, dove su 340 pazienti curati a casa, si sono registrati appena 9 decessi e 22 ricoveri, pari a un tasso di mortalità del 2.6% in periodo di mortalità su base provinciale del 17% e a un tasso di ospedalizzazione del 6.5%, vale a dire un terzo rispetto al dato del 22% atteso in base alla media nazionale. Un modello che la Regione ha trasferito nel nuovo Dipartimento interaziendale regionale malattie e emergenze infettive (Dirmei), costituito a giugno 2020 per strutturare al meglio i percorsi di gestione del Covid-19, attraverso un apposito Gruppo di lavoro finalizzato a fornire ai medici del territorio informazioni utili per le cure a domicilio utilizzate in provincia di Alessandria. (segue) (Rpi)