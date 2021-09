Napoli: Muscarà (M5s), stadio Collana, prosegue la gestione Giano nonostante irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora due mesi di passione per tanti amanti dello sport a Napoli, dopo che il Tar ha fatto slittare a fine ottobre la decisione sulla revoca dell'affidamento dello stadio Collana alla Giano. Una commedia ancor più grottesca alla luce delle gravi irregolarità riscontrate dal commissario ad acta nella gestione della struttura da parte della società affidataria. Ed è assurdo che, dopo otto mesi di lavoro del commissario e dello staff della Regione per giungere alla richiesta revoca della concessione, si sia perso ulteriore tempo per presentare le deduzioni, consentendo alla Giano di temporeggiare e lasciando il Collana ostaggio di una burocrazia farraginosa. Paradossale che il decreto Commissariale intimi alla Giano di uscire e che la Regione continui a rinviare provvedimenti coatti e a pagare senza titolo guardiania ed utenze. Basterebbe smettere di pagare voci che, peraltro, non sono citate in nessuna convenzione, per mettere Giano all'angolo e costringerli ad uscire". Lo denuncia la consigliera regionale campana del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, che sulla vicenda ha annunciato un'interrogazione dalla giunta. "Dopo anni in cui lo stadio più antico di Napoli, da sempre riferimento per sportivi professionisti e dilettanti, che ha formato tanti campioni e dove potrebbero ancora crescere i nostri giovani talenti, ci ritroviamo al punto di partenza. A causa di una procedura di affidamento viziata da più parti – conclude Muscarà - che abbiamo denunciato fin dal primo giorno, e di successive negligenze da parte della Regione Campania nel correre ai ripari, rischiamo di ritrovarci con il Collana a mezzo servizio e col rischio di rimanere ben presto nuovamente abbandonato al suo destino". (Ren)