Sanità: Cammarano, bene potenziamento Ruggi Salerno, ma ora De Luca si concentri su aree interne (2)

- "Con i senatori Francesco Castiello e Felicia Gaudiano – rivela Cammarano - stiamo lavorando a una proposta, già illustrata al viceministro alla Salute Sileri, per incentivare i medici sia dal punto di vista economico, che di progressione di carriera, affinché accettino di venire a lavorare negli ospedali di 'frontiera' delle aree interne. Si tratterebbe di un primo fondamentale passo avanti per venire incontro a una emorragia di personale che sembra inarrestabile, in attesa di un piano di potenziamento di tutte le strutture ospedaliere delle aree interne della Campania". (Ren)