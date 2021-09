Scuola: de Magistris, in bocca al lupo per il nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono emozionato e commosso al pensiero di farvi per l'ultima volta l' 'in bocca al lupo' per un nuovo anno scolastico. Ciò che mi mancherà di più da sindaco di Napoli sarete voi, bambini, bambine, ragazzi e ragazze della mia città. Porterò nel cuore le vostre voci, i vostri sorrisi, le vostre sofferenze, i vostri sogni, le vostre lettere e i vostri disegni. 'Napule è a voce de' criature che saglie chianu chianu e tu sai ca' non si sulo'... È proprio così, non mi avete mai fatto sentire solo, avete reso questi anni meno faticosi e più dolci. Mi avete insegnato tanto. In bocca al lupo per il nuovo anno e che possa ripagarvi di tutti i sacrifici e tutte le privazioni che la pandemia vi ha causato. Vi voglio bene". Lo scrive sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione dell'imminente inizio dell'anno scolastico. (Ren)