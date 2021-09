© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i diffidenti del vaccino, "parlano i dati delle terapie intensive. Di tutti i nuovi ingressi Covid nell'ultima settimana in Toscana, 9 su 10 non sono vaccinati". Lo segnala su Twitter il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. (Rin)